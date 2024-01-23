صحفي يوثق لـ”الجزيرة مباشر” رحلة نزوحه من وسط غزة إلى جنوبها تحت القصف الإسرائيلي (فيديو)

وثق الصحفي الفلسطيني في غزة طارق دحلان رحلة نزوحه من مدينة خان يونس إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، بعد توغل آليات الاحتلال في المناطق الغربية من المدينة واشتداد القصف.

وقال دحلان إنه أمام رحلة جديدة من النزوح من خان يونس إلى رفح، بعد تقدم آليات الاحتلال في محاور عدة في المدينة، مشيرًا إلى وصول آليات الاحتلال إلى المحور الأهم في محيط مستشفى خان يونس.

وأشار دحلان، الذي كان برفقة زميليه عمرو ضبش وكرم أبو حسانين، إلى أن نزوحهم هذه المرة رحلة عذاب جديدة تضاف إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من متاعب يومية.

ووصف دحلان خلال رحلة نزوحه الأصوات من حوله قائلًا “أصوات الانفجارات لم تتوقف حتى الآن، كما نستمع لتحليق طائرات الاستطلاع المنخفض في سماء مدينة خان يونس”.

واستعرض دحلان خلال رحلة نزوحه الطريق المؤدي إلى منطقة الدوارة مرورًا بمنطقة تل السلطان، مشيرًا إلى الزحام الشديد وانتشار النازحين على جانبي الطريق، واصفًا الوضع بأنه صعب للغاية، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من النازحين دون مأوى.