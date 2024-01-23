كتائب القسام: تدمير 3 جرافات وناقلة جند وقتل 3 جنود إسرائيليين في خان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من تدمير 3 جرافات وناقلة جند وقتل 3 جنود إسرائيليين في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانات عبر منصتها على تليغرام إنها تمكنت من تدمير ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأضافت أنها استهدفت 3 جرافات من نوع “D9” بقذائف “التاندوم” و”الياسين 105″ غرب خان يونس.

وفي بيان آخر قالت: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير غرفة مفخخة مسبقًا في قوة صهيونية راجلة مما أدى لمقتل 3 جنود صهاينة وإصابة عدد آخر غرب مدينة خان يونس”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل 24 جنديا، خلال معارك مع حماس وسط غزة أمس الاثنين.

وذكرت هيئة البث العبرية أن الجنود قتلوا بعد تفخيخهم لمبنيين في مخيم المغازي في قطاع غزة، إذ أطلق عناصر حماس إثر هذه العملية صواريخ مضادة للدروع، أدت إلى انفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين على الجنود.