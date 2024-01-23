مستوطنون إسرائيليون يحرقون معرض سيارات يملكه فلسطيني قرب رام الله (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار حرق المستوطنين لمعرض سيارات في قرية بيتين شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكان مستوطنون إسرائيليون قد أضرموا النار، فجر اليوم الثلاثاء، في معرض السيارات الذي يملكه فلسطيني في القرية.

وقال مالك المعرض عزيز حامد لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن عددا من المستعمرين أقدموا على إحراق معرضه، مما أدى إلى تفحم 12 مركبة بشكل كامل، وبلغت الخسائر المادية ما بين 500 و600 ألف شيكل (180 ألف دولار).

وأضاف: هذه المرة الثالثة خلال 4 أشهر، التي يتعرض فيها المعرض للاعتداء من المستعمرين، ففي المرة الأولى حطم مستعمرون زجاج عدد من المركبات، وقبل شهرين حاولوا إحراق مركبة، إلا أنهم انسحبوا فور وصول أهالي القرية.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد 370 فلسطينيا وإصابة نحو 4250 آخرين.