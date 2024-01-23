مشاهد من كاميرا جندي إسرائيلي تُظهر حصار قوة للاحتلال داخل مبنى (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو من كاميرا أحد جنود “الكتيبة 101” التابعة للواء المظليين في جيش الاحتلال، يُظهر حصار قوة للاحتلال بعد وقوعها في كمين داخل مبنى في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سبعة جنود أصيبوا خلال المواجهات.

ويُظهر المقطع عددًا من جنود الاحتلال داخل شقة بأحد المباني، ويتعرضون لإطلاق نار كثيف من قِبل مقاومين فلسطينيين.

وعندما يحاول أحد الجنود التقدم نحو باب الشقة، يجري إطلاق النار عليه ليصاب في جانب وجهه ويضطر إلى التراجع، في حين يقوم زملاؤه بحمايته.

وبعد ذلك، يظهر 5 جنود على الأرض داخل غرفة وسط تواصل لإطلاق الرصاص والقنابل.

وظهر في المقطع أحد جنود الاحتلال وهو يمسح الدماء من على وجهه بين لحظة وأخرى.