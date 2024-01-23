نتنياهو: مررنا بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب والجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في الكارثة

أجمع مسؤولون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، على أن إعلان مقتل 21 جنديا في معركة وسط غزة، جعل صباح اليوم مؤلما وصعبا في إسرائيل.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مقتل 21 جنديا في قطاع غزة أمس الاثنين بأنه أحد أصعب الأيام منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس: لقد مررنا بالأمس بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب، أنا أحزن على جنودنا الأبطال الذين سقطوا.

وأضاف: بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الكارثة، يجب أن نتعلم الدروس اللازمة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا، مكررا موقفه المتمسك بمتابعة الحرب: لن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر المطلق.

صعب لا يطاق

من جهته قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عبر منصة إكس: صباح صعب لا يطاق، تضاف فيه المزيد والمزيد من أسماء خيرة أبنائنا.

وأضاف: تدور المعارك العنيفة في منطقة صعبة للغاية (داخل قطاع غزة)، ونحن نعمل على تعزيز جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، الذين يعملون بتصميم لا نهاية له من أجل تحقيق أهداف القتال.

وعلق وزير الدفاع يوآف غالانت على الواقعة قائلا: في هذا الصباح الصعب والمؤلم، قلوبنا مع العائلات العزيزة في أصعب أوقاتها، في إشارة إلى عائلات الجنود القتلى.

وشدد عبر منصة إكس، على أن الحرب الجارية في قطاع غزة هي التي ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود قادمة، مشيرا إلى أن مقتل الجنود شرط لتحقيق أهداف الحرب.

صباح مرير

ووصف وزير الخارجية يسرائيل كاتس، في منشور على منصة إكس، إعلان مقتل 21 جنديا بأنه صباح مرير.

وأضاف: الحزن والأسى ثقيلان للغاية بحيث لا يمكن تحملهما، لكن المهمة واضحة: تدمير حماس وإعادة المختطفين، سنعضّ شفاهنا ونستمر، ليس لدينا خيار.

وطالب الوزير في المجلس الحربي بيني غانتس، الإسرائيليين بالاتحاد في هذه الظروف.

وقال عبر منصة إكس: في هذا الصباح الصعب، يجب أن نتحد ونتذكر الثمن الباهظ الذي اضطررنا إلى دفعه مقابل هذه الحرب العادلة، والهدف النبيل الذي سقط من أجله أبطالنا، وهو تأمين مستقبلنا، وإرجاع بناتنا وأبنائنا، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على خلفية هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

القلب منكسر ومحطم

أما وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير، فجدد مطالبه المتكررة باستمرار الحرب على قطاع غزة. وقال عبر حسابه على تلغرام: صباح صعب ومؤلم، القلب منكسر ومحطم.

وأضاف: لقد أصبح الأمر الآن أكثر وضوحا من أي وقت مضى: لا ينبغي وقف الحرب، ولا ينبغي وقف القتال. وعلينا أن نستمر في إخضاع وسحق العدو النازي في غزة بكل ما أوتينا من قوة، على حد تعبيره.

ومضى بالقول: دماء المئات من خيرة أبنائنا لن تذهب سدى، ليتنا نكون أهلا لهم ونحقق وصيتهم المكتوبة بالدم، سحق وتدمير حماس وإعادة جميع المختطفين.

أخبار مفجعة

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة إكس: أخبار مفجعة، تعازي من أعماق قلبي لعائلات الأبطال، شعب إسرائيل بأسره يحتضنكم بقلب مكسور ومتألم، مشددا أيضا على أن مقتل الجنود لن يذهب سدى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 21 جنديا وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر حركة حماس وسط قطاع غزة، وقعت عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، من ظهر الاثنين.

وذكرت هيئة البث العبرية أن الجنود قتلوا على خلفية تفخيخهم لمبنيين في مخيم المغازي في قطاع غزة، أطلق على إثر هذه العملية عناصر حماس صواريخ مضادة للدروع، ما أدى لانفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين فوقهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الاثنين، مقتل 3 جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى إلى 24 في يوم واحد.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي، إلى 221، وفق هيئة البث العبرية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي من السابع من أكتوبر/ تشرين أول حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين 25295 شهيدا و63 ألف إصابة 70% منهم من الأطفال والنساء.

ومنذ بدء حربها على القطاع قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وتركت نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا إنسانية كارثية.