وزير الدفاع الإسرائيلي: تلقينا ضربة قوية وما حدث ليس بالأمر الهين (فيديو)

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء مقتل 24 جنديا في قطاع غزة بأنه “ضربة قوية”.

وقال غالانت في مقطع فيديو “إن الأخبار الصعبة التي تلقيناها أمس عن مقتل 24 من جنودنا، خيرة أبنائنا، الذين جاؤوا من كل أنحاء الوطن، من الشمال والجنوب، من كل مكان، هي ضربة قوية”.

وأضاف “مقتل 24 من جنودنا ليس بالأمر الهين”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 21 جنديا وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع مقاتلي حركة حماس وسط قطاع غزة، أمس الاثنين.

وذكرت هيئة البث العبرية أن الجنود قتلوا بعد تفخيخهم لمبنيين في مخيم المغازي بقطاع غزة، إذ أطلق عناصر حماس إثر هذه العملية صواريخ مضادة للدروع، مما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين على الجنود.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، إلى 221، وفق هيئة البث العبرية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي من السابع من أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين 25295 شهيدا و63 ألف جريح 70% منهم من أطفال ونساء.

ومنذ بدء حربها على القطاع قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وتركت نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا إنسانية كارثية.