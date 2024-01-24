أطفال يطالبون أعضاء في الكونغرس بوقف الحرب في غزة خلال زيارة لمكاتبهم في واشنطن (فيديو)

طالب عدد من الأطفال أعضاء في “الكونغرس” الأمريكي بالعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال زيارة قاموا بها لمكاتب الأعضاء داخل مبنى “الكونغرس” في العاصمة واشنطن، الأربعاء.

وألقى الأطفال كلمات تدعو لوقف قتل الأطفال في قطاع غزة، وإلى إحلال السلام هناك.

كما سلّم الأطفال رسائل ورسومات قاموا بإعدادها إلى مسؤولين في مكاتب أعضاء “الكونغرس” تدعو لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وقام تجمع “معلمون ضد الإبادة الجماعية” بتنظيم زيارة الأطفال لزيارة إلى مكاتب أعضاء “الكونغرس” الأمريكي.

ولم يتمكن أطفال من ولايات عدة من المشاركة في الزيارة جراء هبوب عاصفة حالت دون وصولهم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الزيارات.