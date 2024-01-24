سياسة|قطر

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يكرّم الزميل وائل الدحدوح (فيديو)

علي القره داغي يكرّم الزميل وائل الدحدوح
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24/1/2024

أهدى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، درع الاتحاد تكريمًا له وتقديرًا لاستمراره في نقل الحقيقة رغم الفواجع التي ألمّت بعائلته.

وقال القره الداغي في مقطع فيديو نشره لتكريم الدحدوح “نهدي هذا الدرع تقديرًا لأخي الحبيب، وتقديرًا لجهوده وجهاده”، وأوضح في المنشور ذاته أن الهدف من التكريم هو “استثارة لكل إعلامي شهم” أن يشارك في نقل جرائم الاحتلال في غزة.

بدوره، عبّر الزميل وائل الدحدوح عن امتنانه للتكريم، وقال إنه وسام شرف له، كما أنه يساعد على الاستمرار في العمل.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصيب الدحدوح واستشهد الزميل المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، خلال تغطيتهما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، قتل جيش الاحتلال زوجة الزميل الدحدوح وابنه وابنته وحفيده في غارة استهدفت منزلًا نزحوا إليه وسط قطاع غزة، رغم إعلان قوات الاحتلال قبل الهجوم أن المنطقة آمنة، وذلك قبل أن يُفجع في يناير/كانون الثاني الجاري، باستشهاد نجله الأكبر حمزة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته مع زميله مصطفى ثريا.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 25 ألفًا و490 شهيدًا و63 ألفًا و354 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر