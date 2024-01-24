الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يكرّم الزميل وائل الدحدوح (فيديو)

أهدى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، درع الاتحاد تكريمًا له وتقديرًا لاستمراره في نقل الحقيقة رغم الفواجع التي ألمّت بعائلته.

وقال القره الداغي في مقطع فيديو نشره لتكريم الدحدوح “نهدي هذا الدرع تقديرًا لأخي الحبيب، وتقديرًا لجهوده وجهاده”، وأوضح في المنشور ذاته أن الهدف من التكريم هو “استثارة لكل إعلامي شهم” أن يشارك في نقل جرائم الاحتلال في غزة.

بدوره، عبّر الزميل وائل الدحدوح عن امتنانه للتكريم، وقال إنه وسام شرف له، كما أنه يساعد على الاستمرار في العمل.

زرت اليوم أ. وائل دحدوح صاحب كلمة الحق ورسالة الإعلام وقول الصدق وقد قاسمته الهم والألم وعزيته وشددت من أزره..

ليس الهدف من اللقاء أي سبق صحفي ولا المقصد أن أسجل خبرا إعلاميا ..

وإنما أردت أن أقول لكل الإعلاميين في العالم:

مكانتكم هو صدق كلمتكم وذاكرة الشعوب ممتنة لكل من وقف… pic.twitter.com/NYiVUTiWUo — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) January 22, 2024

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصيب الدحدوح واستشهد الزميل المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، خلال تغطيتهما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، قتل جيش الاحتلال زوجة الزميل الدحدوح وابنه وابنته وحفيده في غارة استهدفت منزلًا نزحوا إليه وسط قطاع غزة، رغم إعلان قوات الاحتلال قبل الهجوم أن المنطقة آمنة، وذلك قبل أن يُفجع في يناير/كانون الثاني الجاري، باستشهاد نجله الأكبر حمزة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته مع زميله مصطفى ثريا.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 25 ألفًا و490 شهيدًا و63 ألفًا و354 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.