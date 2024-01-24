الاحتلال يعيد اعتقال أسير أفرج عنه ضمن صفقة التبادل مع حماس

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد، الثلاثاء، اعتقال فتى أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” خلال الهدنة المؤقتة في قطاع غزة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف نادي الأسير في بيان أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال الطفل يوسف عبد الله الخطيب (17 عامًا) من أريحا (الثلاثاء)، بعد استدعائه من قِبل مخابرات الاحتلال، والضغط عليه لتسليم نفسه”.

وبذلك يكون الخطيب أول حالة يعاد اعتقالها من بين الأطفال والفتية المفرج عنهم، ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر 2023، وفق نادي الأسير.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعرّض الخطيب “للاحتجاز واعتداء بالضرب من قِبل قوات الاحتلال قبل الإفراج عنه لاحقًا”، وفقًا للمصدر ذاته.

وأوضح النادي أن المعتقل الخطيب كان رهن الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر من أصل 6 شهور، وهي مدة الأمر الإداري الصادر بحقه، قبل الإفراج عنه في دفعات التبادل بتاريخ 27 نوفمبر الماضي.

وتعليقًا على إعادة اعتقاله، قال النادي إنه “خرق واضح لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير، ومؤشر على استعادة الاحتلال لسياسة إعادة اعتقال المحررين ضمن صفقات الإفراج”.

وشدد النادي على “ضرورة تدخل الوسطاء والمشرفين: الشقيقتين مصر وقطر، على إتمام دفعات الإفراج، للضغط على الاحتلال، بعدم إعادة اعتقال المحررين، ووقف ملاحقتهم”.

وأشار النادي إلى أن اعتقال الخطيب يُذكّر بإعادة اعتقال المحررين في صفقة “وفاء الأحرار” التي تمت عام 2011 بين حماس وإسرائيل.

وأسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر الماضي، التي استمرت 7 أيام، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى المقاومة بينهم 81 إسرائيليًّا، و23 مواطنًا تايلانديًّا، وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرًا فلسطينيًّا من سجونها “71 أسيرة و169 طفلًا”.