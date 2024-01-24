بسام المملوك.. أب مكلوم يبحث يوميا عن ابنته الكبرى تحت ركام القصف في غزة (شاهد)

الأب المكلوم: كسرت في كل مكان وحاولت استخدم كل الأدوات اللي جبتها معاي وما عرفت أطلعها

في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، يعيش “بسّام المملوك” مأساة البحث عن ابنته الكبرى تحت ركام القصف.

يكرر بسام محاولات فاشلة يوميًا للبحث تحت الأنقاض وبين الركام على جثة ابنته دون كلل، رغم المخاطر التي تواجهه جراء القصف المتجدد على المكان.

يقول الأب المكلوم “كسرت في كل مكان وحاولت استخدم كل الأدوات اللي جبتها معاي وما عرفت أطلعها”.

ويعيش بسام أعزل هو وأسرته داخل المنزل، لكن ذلك لم يحمِه من القصف الذي استهدفهم، وأسفر عن استشهاد زوجته وابنه وابنته، ونجا هو و4 من بناته بأعجوبة.

ويصف لحظات الهلع والخوف التي عاشتها العائلة تحت القصف، قائلًا “كنا قاعدين في الدار بعد أذان العشاء، إلا وحزام ناري نزل علينا كلنا”.

وفي إحدى مدارس الإيواء بمخيم جباليا، يعيش بسام مع بناته الناجيات من القصف، لكنهم يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة من مأكل ومشرب.