بعد مناقشات 4 ساعات.. البرلمان التركي يصوت على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

وافق البرلمان التركي، مساء الثلاثاء، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد مناقشات استمرت أكثر من أربع ساعات.

وذكرت وكالة الأناضول أن 287 نائبًا، من أصل 346 شاركوا بالتصويت، صوتوا بالموافقة في حين اعترض 55 نائبًا، وامتنع 4 نواب عن التصويت.

ورحّب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون بموافقة البرلمان التركي على انضمام بلاده إلى الناتو، قائلًا إن بلاده باتت على بُعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في الحلف.

وأضاف كريسترشون على منصة إكس “نحن اليوم على بُعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي”، مشيرًا إلى أن تصويت البرلمان التركي “أمر إيجابي”.

Today we are one step closer to becoming a full member of NATO. Positive that the Grand General Assembly of Türkiye has voted in favour of Sweden’s NATO accession.

— SwedishPM (@SwedishPM) January 23, 2024