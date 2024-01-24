سياسة|تركيا

بعد مناقشات 4 ساعات.. البرلمان التركي يصوت على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
صورة من لقاء سابق بين الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
24/1/2024-|آخر تحديث: 24/1/202401:28 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وافق البرلمان التركي، مساء الثلاثاء، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد مناقشات استمرت أكثر من أربع ساعات.

وذكرت وكالة الأناضول أن 287 نائبًا، من أصل 346 شاركوا بالتصويت، صوتوا بالموافقة في حين اعترض 55 نائبًا، وامتنع 4 نواب عن التصويت.

ورحّب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون بموافقة البرلمان التركي على انضمام بلاده إلى الناتو، قائلًا إن بلاده باتت على بُعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في الحلف.

وأضاف كريسترشون على منصة إكس “نحن اليوم على بُعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي”، مشيرًا إلى أن تصويت البرلمان التركي “أمر إيجابي”.

كما رحّب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بالخطوة التركية، داعيًا المجر إلى الاقتداء بتركيا “في أقرب وقت ممكن”.

ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الثلاثاء، نظيره السويدي إلى زيارة بودابست لمحاولة حل الخلافات التي تحول دون تصديق المجر على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.

لكن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم رد بالقول إنه “ما من سبب للتفاوض” مع المجر بشأن العضوية في الحلف في الوقت الراهن.

المصدر : وكالات