تقرير يكشف الموعد المتوقع لصدور قرار من العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ذكر موقع “نيوز 24” الإخباري في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدرين مطلعين أن جنوب إفريقيا تتوقع أن تُصدر محكمة العدل الدولية قرارًا يوم الجمعة، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وذكر الموقع الإخباري أن وفدًا حكوميًّا وصل إلى لاهاي توقعًا لصدور الحكم.

وتعليقًا على هذا التقرير الإخباري، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب إفريقيا على منصة إكس “ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم”.

في حين قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تُصدر أمرًا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها “مشوهة بشكل صارخ”، وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وإنها تستهدف مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وليس المدنيين الفلسطينيين.

وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية إلى المسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستمر عادة سنوات.