“تم غسل أدمغتهم”.. مجندة سابقة تكشف ما يجري تلقينه للجنود بالجيش الإسرائيلي (فيديو)

قالت المجندة السابقة بالجيش الإسرائيلي ميتال يانيف إن الجنود تعرضوا لعملية “غسيل دماغ”، وتعلموا ألا يروا الفلسطينيين بشرًا.

وأوضحت، خلال لقائها على شاشة الجزيرة مباشر، أن الجنود الإسرائيليين لم يتعرضوا لتدريبات تبدأ منذ صغرهم فقط، بل منذ أن كانوا في أحشاء والداتهم “تغذوا من الحمض النووي القائم على الصدمة الذي ورثناه من أجدادنا، لذلك تدربنا على حماية عائلاتنا من خلال فكرة أن كل الفلسطينيين تهديد لنا”.

وأضافت “لقد تدربنا وتعلمنا ألا نرى الفلسطينيين بشرًا، فحسب هذه التعليمات هم ليسوا بشرًا مثلنا، هم أعداء لنا، وهذا التلقين العقائدي قائم على أنه يجب أن ندمرهم وإلا سوف يدمروننا”.

وقالت “هؤلاء الجنود تدربوا على ذلك وتم غسل أدمغتهم، وهناك ‘بروباغندا’ تدعم ما يقومون به، ويعملون بناءً على فكرة أن الفلسطينيين أشرار، وبذلك لا يمكنهم أن يروا الوحشية في هذه الأفعال، وعندما نرى الفلسطينيين هم الوحوش نجعل هذه الأفعال عادية”، لافتة إلى غياب الضمير في هذه الأفعال.

وترى المجندة السابقة أنه “لن يكون هناك أي أمان على الأراضي الفلسطينية ما دامت هناك دولة إسرائيلية”، وطالبت من أجل حل هذه المسألة بأن “تموت الدولة والعقيدة الإسرائيلية”، مضيفة “يجب أن نضع حدًّا لهذه الدولة حتى يتمكن أطفالنا من أن يكونوا أحرارًا وأن يروا المحبة في الحياة”، على حد قولها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 25 ألفًا و490 شهيدًا و63 ألفًا و354 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.