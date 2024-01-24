حزب الله يقصف “قاعدة ميرون” شمالي إسرائيل بالصواريخ (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهداف قاعدة “ميرون للمراقبة الجوية” في شمالي اسرائيل بالصواريخ، ردًّا على عمليات اغتيال اتُّهمت إسرائيل بتنفيذها أخيرًا في المنطقة.

وقال حزب الله في بيان “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية، وذلك ردًّا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا، والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة”.

وأشار إلى قصف القاعدة “بعدد كبير من الصواريخ المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها حزب الله قاعدة “ميرون” التي تضم منشأة عسكرية إسرائيلية تتولى عمليات المراقبة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي.

وكان الحزب قد أعلن قصفها في السادس من الشهر الجاري بعشرات الصواريخ، ردًّا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع أضرار ببنى تحتية في قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو في الشمال، إثر إطلاق قذائف من لبنان.

وقال الجيش في بيان “متابعة لتفعيل صفارات الإنذار شمالي البلاد في وقت سابق هذا الصباح، تم رصد إطلاق قذائف خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية، حيث تم اعتراض بعضها بنجاح من قِبل مقاتلي الدفاع الجوي”.

وأضاف “لحقت أضرار طفيفة ببنى تحتية في قاعدة لسلاح الجو”، دون تسميتها أو تحديد عدد القذائف التي أصابتها.

ورغم عدم كشف الجيش عن اسم القاعدة، قالت إذاعة الجيش إن الحديث يدور عن قاعدة “ميرون” التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضح بيان الجيش أنه لم تُرصد أي إصابات جرّاء الحادث، في حين يُجرى تحقيق في ملابساته.

من جهتها، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار “دوت في بلدات عدة مثل ميرون وإيلون وأداميت وغورين، قرب الحدود اللبنانية”، معلنة العثور على بقايا 15 صاروخًا، قالت إنها أُطلقت صباحًا نحو المنطقة الشمالية من إسرائيل.

ولفتت الهيئة إلى أنه “في أعقاب وابل الصواريخ، انقطع التيار الكهربائي في بلدة ميرون”.

وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت بأن “ما لا يقل عن 8 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة موشاف شيفر” شمالي إسرائيل، مما استدعى انطلاق صفارات الإنذار بالمنطقة.

وأضافت أنه بعد إطلاق النار (الصواريخ)، أعلنت شركة الكهرباء “تعرُّض خط الجهد العالي في منطقة ميرون لأضرار وانقطاع التيار الكهربائي”.