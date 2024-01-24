خيمة تطوعية لتقديم العلاج للنازحين في رفح (فيديو)

بالتنسيق مع وزارة الصحة في قطاع غزة، نصب أطباء خيمة لتقديم الرعاية والمساعدة للمرضى والمصابين من النازحين في مدينة رفح جنوبي القطاع، بعد المخاوف من انتشار الأوبئة بينهم.

وقال محمد أبو غالي، وهو طبيب متطوع من وزارة الصحة، للجزيرة مباشر إن الخيمة تستقبل نحو 200 حالة يوميًا.

وأشار أبو غالي إلى أن وضع النازحين يزداد سوءًا كل يوم، لانتشار أمراض مثل الطفح الجلدي والنزلات المعوية ومرض التهاب الكبد الوبائي بينهم.

وأوضح أن الأمراض تنتشر بين النازحين جراء تكدسهم في خيم النزوح، ولقلة توافر المياه النظيفة والطعام الخالي من التلوث.

وحسب ما يقول محمود أبو شر، وهو ممرض متطوع، خففت الخيمة البسيطة من الصعوبات على النازحين ومن الضغط على المستشفيات.

وأوضح أبو شر أنه يذهب إلى بعض خيام النازحين، مثل كبار السن وبعض الحالات الحرجة، ويقدم لهم العلاج اللازم لصعوبة حضورهم إلى الخيمة.

وأثنى نازحون التقتهم الجزيرة مباشر على الجهود التي يقدمها الأطباء داخل مخيمات النزوح، وعلى تقديمهم العلاج اللازم والسريع للمرضى والمصابين قدر المستطاع.