شاهد: آليات وقناصة الاحتلال تطلق النار على مدنيين خلال نزوحهم من خان يونس

بثّت الجزيرة مباشر لقطات لآليات وقناصة من جيش الاحتلال وهم يطلقون النار على المدنيين خلال محاولتهم النزوح من خان يونس إلى رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات نازحين على طريق الحي الياباني غربي خان يونس بينما تُسمع أصوات الرشاشات وآثار الرصاصات على الأبنية في الشارع.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إن قصفًا مدفعيًا استهدف، الأربعاء، مركزًا تدريبيًا تابعًا لها غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 9 نازحين وإصابة 75 آخرين، حيث أصابت قذيفتان من الدبابات المبنى الذي يأوي 800 شخص.

وأشار توماس وايت -مدير الأونروا- عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى تعذر وصول فريق من الوكالة ومنظمة الصحة العالمية إلى المركز -المغلق منذ يومين- بسبب “انسداده بالأكوام الترابية”.

Update – attack on Khan Younis Training Centre this afternoon – two tank rounds hit building that shelters 800 people – reports now 9 dead and 75 injured@UNRWA and @WHO team trying to reach the centre – agreed upon route with Israeli Army blocked with earth bank #Gaza

— Thomas White (@TomWhiteGaza) January 24, 2024