قرأ أسماء الجنود القتلى.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هذا ما حدث في المغازي (فيديو)

قرأ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أسماء الجنود القتلى في عملية المغازي التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين، إضافة إلى أسماء جنود قُتلوا في معارك أخرى بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 21 من جنوده قُتلوا في الهجوم، فضلًا عن 3 آخرين قُتلوا في اليوم نفسه.

وقدَّم هاغاري التعازي إلى عائلات الجنود القتلى.

وقال إن الجيش يُجري تحقيقًا فيما حدث، وسينشر النتائج فور انتهاء التحقيق.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم حدث بشكل مفاجئ، عندما أطلق مسلحون قذيفة صاروخية باتجاه مبنى على بُعد 600 متر من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف أن الجنود كانوا قد وضعوا المتفجرات في المبنى تمهيدًا لتدميره، مما أدى إلى انفجاره بعد استهدافه بالقذيفة الصاروخية وانهار، مما تسبب في هدم منزل مجاور ليودي بحياة الجنود.

وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا قذيفة صاروخية أخرى باتجاه دبابة كان تقوم بتأمين المجموعة التي لغمت المبنى.

🔴 القسـ ـام تنشر مشاهد من عملية المغازي التي أدت لمقتل 21 جنديا إسرائيليا

شاهد الفيديو ⬇️https://t.co/nOTP9sgFkG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 23, 2024

من جهتها، ذكرت كتائب القسام، في وقت سابق الثلاثاء، أن مقاتليها نفذوا مساء الاثنين “عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد”.

وقالت إن الاستهداف أدى إلى “انفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها (قوة الاحتلال)، ونسف المنزل بشكل كامل عليها”.

وأضافت أنه بالتزامن مع استهداف المنزل، دمر مقاتلو القسام “دبابة (ميركافا) كانت تؤمّن القوة بقذيفة (الياسين 105)، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت موجودة في المكان نفسه، مما أدى إلى إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح”.

وذكرت أن مقاتليها “انسحبوا إلى قواعدهم بسلام”.