محكمة العدل الدولية تحدد موعد صدور قرارها في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية، مساء الأربعاء، إنها ستصدر قرارًا في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، يوم الجمعة المقبل.

وتطالب بريتوريا محكمة العدل الدولية بإصدار ما يسمى “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في عام 1948.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الحرب التي تشنها على قطاع غزة، التي راح ضحيتها نحو 26 ألف شهيد و64 ألف جريح حتى اليوم.

وسيبتّ القرار في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية، وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي على الأخيرة.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتبت في النزاعات بين الدول، وتعد الأوامر الصادرة عنها ملزمة قانونًا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزمًا بأي أمر من محكمة العدل الدولية.

وقال نتانياهو في 14 يناير/كانون الثاني الجاري: “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر ولا أحد آخر”، في إشارة المحكمة التي يوجد مقرها في مدينة لاهاي الهولندية.