وزير إسرائيلي يكرر دعوته لضرب غزة بسلاح نووي

أعاد وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو موقفه الداعي إلى ضرب قطاع غزة بسلاح نووي.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأربعاء “خلال زيارة إلى مدينة الخليل بالضفة الغربية، أعاد وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو تأكيد دعوته إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة”.

وأضافت أن إلياهو “أشار إلى أن محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تعرف مواقفي”.

◾"هآرتس": وزير "التراث" الإسرائيلي أميشاي إلياهو يكرر من الخليل دعوته لإلقاء سلاح نووي على قطاع غزة — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 24, 2024

وفي تصريحات سابقة لإلياهو، قال إنه ينتابه “شعور بالإحباط” لأن حماس لم تُهزم بعد في غزة، مؤكدًا أنه إذا توقفت الحرب فإن حزبه سينسحب من الحكومة.

وكانت جنوب إفريقيا قد ضمّنت تصريحًا سابقًا لإلياهو بشأن إسقاط سلاح نووي على غزة بأنه دعوة إلى ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في غزة.

وكان إلياهو قد أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثار ردود فعل رافضة على المستوى الدولي.

وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو يقتحم حي تل الرميدة في الخليل صباح اليوم، للتحضير لطريق استيطانية تمتد من الحي إلى المسجد الإبراهيمي pic.twitter.com/VoZqKocE4G — قناة القدس (@livequds) January 23, 2024

وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 25 ألفًا و490 شهيدًا و63 ألفًا و354 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.