أبرز عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في اليوم 110 للحرب على غزة (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ110 للحرب على القطاع.

وفيما يلي أبرز ما أعلنت عنه فصائل المقاومة من عمليات خلال اليوم، الأربعاء:

كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس):

تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا بعد أن تحصنت فيه قوة صهيونية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح، ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان والإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

استهداف قوة صهيونية تزيد عن 15 جنديًا تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

استهداف 4 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” غرب مدينة خان يونس.

استهداف ناقلة جند وجرافة صهيونية بقذائف “الياسين 105” جنوب شرق مدينة خان يونس.

دك تجمع لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

استهداف دبابة وجرافتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد:

من جهتها، أعلنت سرايا القدس استهداف “دبابة صهيونية بقذيفة (ياسين 105) في محور التقدم المعسكر الغربي بخان يونس” في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

ونشرت سرايا القدس “مشاهد من الرشقات الصاروخية التي “دكت” بها المدن المحتلة ومستوطنات غلاف غزة”.

وقالت إنها تخوض “اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس”.

كما أعلنت سرايا القدس “قصف تجمع لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون النظامي عيار الـ60 في محور التقدم غرب خان يونس”.

ونشرت “مشاهد من قصف خط إمداد وسير آليات العدو شرق جباليا شمال قطاع غزة”.

كما نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد من قصف تجمعات وحشود “العدو في محاور التقدم في مدينة خان يونس بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى”.

وأكد أبو بلال، الناطق العسكري لكتائب المجاهدين، أن مقاتلي الكتائب ما زالوا “يدكون ويضربون قوات العدو الصهيوني في جميع محاور التقدم في قطاع غزة بالأسلحة المتنوعة والمناسبة حتى في مناطق شمال القطاع التي ادعى السيطرة عليها”، مشيرًا إلى أن “عملية شرق جباليا بالأمس والاشتباكات المتواصلة وعمليات دك التحشدات العسكرية وقصف مغتصبات الغلاف المستمر دليل صدقنا وخداع وكذب العدو”.

من جهتها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من الرشقة الصاروخية من نوع “كيه إن 103” على غلاف غزة.

وأعلنت عن “تدمير دبابة وناقلة جند بقذائف م/د وسط وغرب محور قتال (قاطع خان يونس)”، و”دك تجمع للآليات وجنود الاحتلال بجانب المقبرة الغربية (خان يونس) بوابل من قذائف هاون النظامي عيار 60 ملم”، وقصف تجمع “لجنود العدو وآلياته بقذائف الهاون عيار 120 في محور التقدم غرب مدينة خان يونس”.