أبو عبيدة يعلن حصيلة خسائر الاحتلال من الجنود والعتاد خلال الأسبوع الماضي

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس”، إن مقاتلي القسام أكدوا “إجهازهم على 53 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية” الأسبوع الماضي.

وأضاف أبو عبيدة في بيان مكتوب، نشره على حسابه على تطبيق تلغرام مساء الخميس، أن مقاتلي القسام دمروا “68 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا” خلال نفس الفترة.

وذكر أن كتائب القسام استهدفت “القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة”، كما “تم نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو”، وقصفت الحشود العسكرية “بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال”، كما وجهت “رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

وأضاف أن مقاتلي القسام أسقطوا “طائرتي استطلاع من طراز (سكاي لارك) واستولوا على 8 طائرات (درون) منها طائرتان انتحاريتان”، خلال الأسبوع الماضي أيضا.