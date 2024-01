أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تدعم حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة

أيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، بيانا أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وساند 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ تعديلا يدعم حلا تفاوضيا للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، بما يضمن “بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة ويلبي التطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم”.

واقترح السناتور براين شاتز هذا الإجراء كتعديل لمشروع قانون من شأنه أن يوفر مساعدات أمن قومي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وقال شاتز في مؤتمر صحفي “ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أم لا. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل”.

من جانبه قال عضو مجلس النواب الأمريكي أندريه كارسن: أحث جميع أعضاء الكونغرس على الاستجابة لدعواتنا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

It’s been 100 days since @RepCori, @RepRashida, @RepSummerLee, @repdeliaramirez & I introduced our #CeasefireNow resolution. We’ve seen a growing movement to end the status quo of violence and human rights abuses. I urge all Members of Congress to heed our call: Ceasefire. Now. — André Carson (@RepAndreCarson) January 24, 2024

وقالت النائبة بمجلس النواب الأمريكي آيانا بريسلي: على الرئيس بايدن أن يستجيب لدعواتنا إلى تسهيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

It’s been 100 days since we introduced the Ceasefire Now Resolution. Our pro-peace, pro-humanity movement is growing stronger every day.@POTUS must heed our calls for #CeasefireNOW & facilitate an immediate and lasting ceasefire. pic.twitter.com/eMU5pXvCIS — Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) January 24, 2024

وقالت النائبة ديليا راميريز: وقف إطلاق النار الآن في غزة هو السبيل الوحيد للسلام للإسرائيليين والفلسطينيين.

100 days after joining @RepCori to introduce the #CeasfireNOW Resolution, we know today what we knew then: War is not the answer. Diplomacy works. Collective punishment is a violation of international law. Extremist, xenophobic policies are an international liability. And… pic.twitter.com/84STJ7L1SK — Congresswoman Delia Ramirez (@repdeliaramirez) January 24, 2024

وقالت النائبة كوري بوش: 100 يوم منذ طرحنا قرار وقف إطلاق النار في غزة ولا يمكننا الانتظار 100 يوم أخرى، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

It's been 100 days since we introduced the Ceasefire Now Resolution. 25,700+ people have been killed

1.7M have been displaced

63,740+ people are injured

8,000+ are missing We cannot wait another 100 days for @POTUS to facilitate a lasting ceasefire. We need a #CeasefireNOW. — Congresswoman Cori Bush (@RepCori) January 24, 2024

وقال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: لا يمكننا غض الطرف عن الأزمة الإنسانية المروعة في غزة.

وأضاف: أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا ولا يمكن للوضع الحالي أن يستمر.

LIVE: We cannot turn a blind eye to the horrific humanitarian crisis in Gaza. Children are starving. More than 25,000 Palestinians have been killed. This cannot continue. We must act. https://t.co/ySeIwCkmHh — Bernie Sanders (@SenSanders) January 24, 2024

وقالت النائبة رشيدة طليب: على إدارة بايدن إجراء مراجعات رسمية لتقييم التزام وزارة الخارجية بقوانين نقل الأسلحة فيما يتعلق بالمساعدات الأمنية لإسرائيل.

The Biden Admin and @USGAO must conduct long overdue formal reviews of @StateDept’s compliance with the Leahy Laws & @POTUS' own Conventional Arms Transfer policy regarding security assistance to the Israeli government given the many reports of violations of international law. pic.twitter.com/Qjz2wvWnEX — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) January 24, 2024

ومع احتدام الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 111 يوما، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي هذا الشهر إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل، وأثار حديثه قلقا دوليا بما في ذلك الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأربعاء 25700 شهيد و63740 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.