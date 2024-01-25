سياسة|قطاع غزة

أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تدعم حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة

مبنى الكونغرس الأمريكي
مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
25/1/2024-|آخر تحديث: 25/1/202410:39 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، بيانا أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وساند 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ تعديلا يدعم حلا تفاوضيا للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، بما يضمن “بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة ويلبي التطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم”.

واقترح السناتور براين شاتز هذا الإجراء كتعديل لمشروع قانون من شأنه أن يوفر مساعدات أمن قومي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وقال شاتز في مؤتمر صحفي “ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أم لا. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل”.

من جانبه قال عضو مجلس النواب الأمريكي أندريه كارسن: أحث جميع أعضاء الكونغرس على الاستجابة لدعواتنا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت النائبة بمجلس النواب الأمريكي آيانا بريسلي: على الرئيس بايدن أن يستجيب لدعواتنا إلى تسهيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وقالت النائبة ديليا راميريز: وقف إطلاق النار الآن في غزة هو السبيل الوحيد للسلام للإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت النائبة كوري بوش: 100 يوم منذ طرحنا قرار وقف إطلاق النار في غزة ولا يمكننا الانتظار 100 يوم أخرى، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: لا يمكننا غض الطرف عن الأزمة الإنسانية المروعة في غزة.

وأضاف: أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا ولا يمكن للوضع الحالي أن يستمر.

وقالت النائبة رشيدة طليب: على إدارة بايدن إجراء مراجعات رسمية لتقييم التزام وزارة الخارجية بقوانين نقل الأسلحة فيما يتعلق بالمساعدات الأمنية لإسرائيل.

ومع احتدام الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 111 يوما، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي هذا الشهر إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل، وأثار حديثه قلقا دوليا بما في ذلك الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأربعاء 25700 شهيد و63740 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز