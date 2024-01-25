انطلاق أول شحنة مساعدات مشتركة بين قطر وبريطانيا إلى غزة (شاهد)

لولوة الخاطر: ما يصل إلى قطاع غزة لا يعادل سوى 4 إلى 6% من إجمالي احتياجات القطاع “وهذا أمر غير مقبول”

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، الخميس، إن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلًا عن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أثناء إشرافها مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على شحن مساعدات قطرية وبريطانية من قاعدة العديد في قطر إلى مطار مدينة العريش المصرية تمهيدًا لإرسالها إلى غزة “شهدنا اليوم إطلاق أول شحنة مساعدات مشتركة بين قطر وبريطانيا إلى قطاع غزة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن دولة قطر أرسلت حتى الآن نحو 2090 طنًا من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة.

وأكدت لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن ما يصل من مساعدات إلى غزة لا يرقى إلى المستوى المطلوب، موضحة أن ما يصل إلى قطاع غزة لا يعادل سوى 4 إلى 6% من إجمالي احتياجات القطاع، وهذا أمر “غير مقبول”.

وشدد كاميرون الذي يزور الدوحة حاليًا، على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لإنهاء الحرب في غزة، ومنع توسعها، ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.