إعلام إسرائيلي: قراصنة يخترقون أنظمة دور سينما في تل أبيب ويبثون مشاهد من “طوفان الأقصى” (صور)

قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية إن قراصنة من أصل تركي -على ما يبدو- نجحوا باختراق أنظمة دور سينما في تل أبيب، وعرضوا مشاهد من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى)، وبثّوا عبارات تهديد عبر شاشات الإعلانات.

وفي أحد فروع سلسلة سينما “ليف”، ظهرت رسائل التهديد معروضة على الشاشات بلغة عبرية “مكسورة” التي يبدو أنها قد كتبها قراصنة أتراك، حسبما ذكرت الصحيفة. في حين لم يصدر أي تعليق من الجانب التركي حتى الآن.

وجاء في رسالة القراصنة “أيها اليهود الأغبياء، كلكم قتلة إرهابيون، أنتم جبناء. ستتحملون مسؤولية مئات الأطفال الأبرياء الذين ماتوا في غزة. لن نمنحكم السلام، حتى في دور السينما لدينا. حتى تنتهي مجازركم. سندمركم جميعًا، سنحد من وصولكم إلى الإنترنت والخدمات المصرفية”.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في ملابسات الواقعة، فيما تم إزالة الصور والرسائل من الشاشات في غضون دقائق حسبما أفاد غي شاني، الرئيس التنفيذي لشركة “ليف” سينما، للصحيفة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 26 ألف شهيد وما يزيد عن 63 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، كما تسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.