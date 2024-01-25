السودان.. مقتل وإصابة العشرات في غرب كردفان وحركة نزوح جماعي مع اشتداد المعارك

تواصلت المعارك في عدد من المحاور في العاصمة السودانية، الخميس، وقال مراسل الجزيرة مباشر إن انفجارات قوية سمعت في حي اركويت جنوب شرق الخرطوم، بعد استهداف الجيش مواقع لقوات لدعم السريع في المنطقة.

كما تواصلت المعارك بين الطرفين لليوم الرابع على التوالي بمدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان جنوب غربي البلاد في ظل إغلاق المحال التجارية وخروج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، وحركة نزوح جماعية من المدينة.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر محلية قولها، إن الطرفين تبادلا القصف المدفعي في أحياء “الوحدة والتربية وأبو إسماعيل والصحافة”، فيما نفّذ الجيش عمليات تمشيط في السوقين الصغير والكبير بالمدينة.

قتلى ونزوح جماعي

وأضافت المصادر أن حركة نزوح المدنيين من بابنوسة تتواصل لليوم الرابع بشكل جماعي، وذلك عند توقف الاشتباكات أو انخفاض حدتها باتجاه مدينة المجلد التي تبعد 33 كيلومترًا جنوبي بابنوسة، ونحو مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان 76 كيلومترًا شرقي بابنوسة.

وفي بيان له أمس، قال تحالف محامي الطوارئ بالسودان، إن 23 مدنيًا قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء هجوم قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة مع تواصل المعارك بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والقصف الجوي.

وأشار التحالف إلى نزوح أعداد كبيرة من مواطني بابنوسة جراء اشتداد المعارك، وأدان مواصلة قوات الدعم السريع “توسيع نطاق الحرب في المدن الآمنة وترويع المدنيين الآمنين والانتهاكات التي ترتكبها”، مؤكدًا أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وترقى للمساءلة الجنائية وفق القانون الدولي”.

وعبّر التحالف عن أسفه العميق وقلقه لما يحدث في ولاية غرب كردفان من انتهاكات تقع على المدنيين العزّل، وأكد أنه عازم على رصد كل انتهاكات طرفي الحرب والتعاون مع كل المنظمات الإقليمية والدولية لفضح هذه الجرائم، وفقًا للبيان.

تعطيل الخدمات الصحية

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالسودان في منشور عبر منصة “إكس”، إنه يولد حوالي 1.5 مليون طفل كل عام في ⁧‫السودان،‬⁩ وإنهم يحتاجون إلى التطعيم لحمايتهم وأسرهم من الأمراض.

وأشارت (اليونيسف) ‏إلى أن الحرب في السودان تعطل الخدمات الصحية، وأكدت أنها‬⁩ وشركاءها يصلون إلى ملايين الأطفال بالدعم المنقذ للحياة.