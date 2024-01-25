اندلاع حريق هائل في مستشفى وسط طهران (فيديو)

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الخميس، إن حريقا هائلا اندلع في مستشفى غاندي بالعاصمة طهران.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله إن الحريق اندلع في السابعة مساء.

وأظهرت مقاطع فيديو الحريق وهو يكاد يلتهم أحد جوانب المبنى.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن مدير المستشفى أن النيران اشتعلت في الجانب الشرقي من المستشفى، مشيرا إلى أنه لم يصب أي م المرضى في الحادث.

وذكرت أنه تم إخلاء المستشفى من المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى بواسطة وحدات الطوارئ.

وقالت إن النيابة العامة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق.