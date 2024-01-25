بعبوة ناسفة “شديدة الانفجار”.. كتيبة جنين تبث لقطات لاستهداف آلية للاحتلال اقتحمت المخيم (فيديو)

قوات الاحتلال اعتقلت فتى كان ضمن المفرج عنهم خلال دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر/تشرين الثاني

بثّت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تسجيلًا مصوّرًا لاستهداف إحدى آليات الاحتلال المتوغلة بمنطقة دوار العودة في مخيم جنين، فجر اليوم الخميس، بعبوة ناسفة “شديدة الانفجار”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب وسام وليد خشان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بير الباشا جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن مستعربين اقتحموا القرية بتعزيزات عسكرية، وداهموا منزل عائلة خشان بعد محاصرته، وأعدموا وسام من مسافة صفر بوابل من الرصاص، وأصابت شقيقه محمد بالرصاص الحي في منطقة الساق، واعتقلت شقيقه الثالث أحمد، وهو من بين الأطفال والفتية المفرج عنهم ضمن دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت، أن الطفل مجد طارق تركمان (17 عامًا) أصيب بجروح، جراء تعرضه لهجوم من الكلاب التي مزقت ملابسه، عقب اقتحام منزل ذويه المجاور لعائلة خشان.