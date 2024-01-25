تخريب منازل وتحطيم مركبات وتجريف شوارع.. الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من جنين بعد ساعات من اقتحامها (فيديو)

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، بعد اقتحامهما لنحو 6 ساعات.

وقال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في أحياء عدة من المدينة، بينما سُمعت أصوات انفجارات بين الحين والأخر.

وأوضح الشهود أن الجيش فتّش عددًا من المنازل ودمّر محتوياتها قبل انسحابه.

ودمّرت جرافات إسرائيلية بسطات (عربات لبيع الخضار) في محيط ميدان السينما وسط المدينة بعد أن جرفت الميدان، كما جرفت نصب الشهداء، ودوار الشهيد جميل العموري، ودوار الشهيد عبد الله أبو التين، وفق شهود العيان.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المدينة ومخيمها، وحوّلت عددا منها إلى نقاط عسكرية.

#شاهد | الدمار الكبير الذي خلفه الاحتــ.ــلال عقب هدم الدوار الرئيسي في مدينة جــنين خلال اقتحــامها الليلة الماضية . pic.twitter.com/ncAohAm3bX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 25, 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في جنين، خاصة في الحي الشرقي والمراح.

وجرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، وحطمت مركبات المواطنين خاصة في الحي الشرقي، والبيادر، وفي شارع المدارس، وشارع مستشفى جنين، ومنطقة الهدف، وصرح الدوار الرئيسي، ودوار السينما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

يُذكر أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 35 اقتحاما لمدينة جنين ومخيمها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

​​​​​​​ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات أخرى بالضفة الغربية أبرزها مدينة رام الله (وسط)، ونابلس (شمال)، وعدة بلدات في عدد من المحافظات.

ونفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية طالت عددا من الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي الاقتحامات والمداهمات في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة واعتقال الآلاف.