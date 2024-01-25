سياسة|فلسطين

جيش الاحتلال يعتدي على دورية للشرطة الفلسطينية خلال اقتحام بيت لحم (فيديو)

جنود الاحتلال يوجهون بنادقهم نحو قوات أمن السلطة
جنود الاحتلال يوجهون بنادقهم نحو قوات أمن السلطة (مواقع التواصل)
25/1/2024-|آخر تحديث: 25/1/202401:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، احتكاكا بين قوة إسرائيلية ودورية للشرطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وتظهر الصور قوة إسرائيلية اقتحمت شارع وساحة المهد وسط بيت لحم بالتزامن مع وجود دورية فلسطينية، الأمر الذي أسفر عن وقوع تلاسن وتدافع بين أحد أفراد الشرطة وجندي إسرائيلي.

ويظهر في المقطع عدد من جنود الاحتلال وهم يصوبون بنادقهم نحو أفراد الشرطة الفلسطينية ويدفعون أحدهم بفوهة البندقية.

​​​وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ صباح اليوم مداهمة لمحال ومنازل فلسطينية وسط بيت لحم بالضفة الغربية.

وأشار الشهود إلى أن العملية استمرت نحو ساعة.

ونقلت مواقع فلسطينية عن مصادر عبرية قولها إن جيش الاحتلال اعتدى على عناصر الشرطة الفلسطينية خلال اقتحام بيت لحم صباح اليوم.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال مدنا فلسطينية تقع تحت السيطرة الفلسطينية، وتنسحب إثر ذلك أجهزة الأمن الفلسطينية من الشوارع إلى مقراتها الأمنية.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي الاقتحامات والمداهمات في الضفة الغربية؛ مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة واعتقال الآلاف.​​​​​​​​​​​​​​

المصدر : الأناضول