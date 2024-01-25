جيش الاحتلال يعتدي على دورية للشرطة الفلسطينية خلال اقتحام بيت لحم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، احتكاكا بين قوة إسرائيلية ودورية للشرطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وتظهر الصور قوة إسرائيلية اقتحمت شارع وساحة المهد وسط بيت لحم بالتزامن مع وجود دورية فلسطينية، الأمر الذي أسفر عن وقوع تلاسن وتدافع بين أحد أفراد الشرطة وجندي إسرائيلي.

ويظهر في المقطع عدد من جنود الاحتلال وهم يصوبون بنادقهم نحو أفراد الشرطة الفلسطينية ويدفعون أحدهم بفوهة البندقية.

​​​وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ صباح اليوم مداهمة لمحال ومنازل فلسطينية وسط بيت لحم بالضفة الغربية.

وأشار الشهود إلى أن العملية استمرت نحو ساعة.

#شاهد | مشادة كلامية بين عناصر الشرطة في بيت لحم وجنود الاحتــ.ــلال الذين اقتــحموا المدينة pic.twitter.com/xKGh43XMc9 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 25, 2024

ونقلت مواقع فلسطينية عن مصادر عبرية قولها إن جيش الاحتلال اعتدى على عناصر الشرطة الفلسطينية خلال اقتحام بيت لحم صباح اليوم.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال مدنا فلسطينية تقع تحت السيطرة الفلسطينية، وتنسحب إثر ذلك أجهزة الأمن الفلسطينية من الشوارع إلى مقراتها الأمنية.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي الاقتحامات والمداهمات في الضفة الغربية؛ مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة واعتقال الآلاف.​​​​​​​​​​​​​​