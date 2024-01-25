حماس تشيد بموقف مصر الرافض لتهديدات إسرائيل

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، الموقف المصري الرافض لتهديدات إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، نشره موقع حماس، تعقيبًا على موقف مصر الرافض لأي تحرك إسرائيلي باتجاه احتلال المحور واعتبار ذلك تهديدا جديا للعلاقات الثنائية.

وقال النونو “تثمن الحركة موقف مصر الشقيقة من تهديدات الاحتلال بشأن محور صلاح الدين “فيلادلفيا” الذي يعبر عن أهمية الدور المصري وتأثيره في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية ووقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا خاصة في غزة”.

وقالت القناة 13 العبرية، مساء أمس الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض تلقّي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل خلافات في الرأي مع مصر، حول تحرك عسكري إسرائيلي محتمل في محور فيلادلفيا ورفح.

ونقلت القناة عن مصدرين إسرائيليين مطّلعين -لم تسمّهما- قولهما إن مكتب نتنياهو، تقدم عبر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بطلب للجانب المصري لتنسيق مكالمة هاتفية مع السيسي، لكن لم تتم الاستجابة للطلب.

وكان الرئيس المصري قد أكد أمس الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال احتفال بذكرى عيد الشرطة، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة مفتوح على مدار 24 ساعة، متهما إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع.

وكان ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، قد قال في بيان الاثنين الماضي، إن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين في قطاع غزة سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية، وإمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن مسؤولين إسرائيليين رسميين أبلغوا مصر، أنهم يخططون لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة محور فيلادلفيا، وهي المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأربعاء 25700 شهيد و63740 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.