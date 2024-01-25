سموتريتش ينتقد دور قطر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، الدور القطري في المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية، ردا على تصريحات لمتحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال فيها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يعرقل جهود وساطة قطر بين تل أبيب وحركة حماس”، لو صحت تصريحاته بشأن الجهود التي تبذلها الدوحة.

وقال سموتريتش في منشور على منصة إكس، وفق الهيئة، إن قطر “مسؤولة إلى حد كبير عن ما جرى بحق الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

واعتبر أن “موقف الغرب اتجاه قطر منافق ومبني على المصالح”. وزعم أن “قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة”.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي دول الغرب إلى “ممارسة ضغوط جمة على قطر والإفراج عن المخطوفين (في غزة)”.

קטר היא מדינה תומכת טרור ומממנת טרור. היא הפטרונית של חמאס והיא אחראית במידה רבה לטבח שביצע חמאס באזרחי ישראל. היחס של המערב כלפיה צבוע ומבוסס על אינטרסים כלכליים פסולים. המערב יכול וצריך להפעיל עליה מנופים חזקים בהרבה ולהביא לשחרור החטופים באופן מידי.>> https://t.co/ziQpGs6ROX — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 24, 2024

وكان الأنصاري قد قال في بيان على إكس إن “نتنياهو يعرقل جهود وساطة قطر بين تل أبيب وحركة حماس”، لو صحت تصريحاته بشأن الجهود المبذولة من جانب الدوحة.

وجاء تصريح الأنصاري عقب تسجيل لنتنياهو، نقله إعلام عبري، يوجه لوما إلى الدوحة بشأن إدارة الوساطة بغية التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل.

وفي التسجيل الذي بثته القناة 12 العبرية، الثلاثاء، قال نتنياهو، إنه لم يشكر قطر علنا لأنها “لم تمارس مزيدا من الضغوط على حماس”، وانتقد العلاقات القطرية الأمريكية، داعيا إلى الضغط على الدوحة.

وأعرب الأنصاري عن استنكاره الشديد للتصريحات المنسوبة إلى نتنياهو في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.

وأضاف أنه “في حال أُثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة”.

والثلاثاء، أكد الأنصاري، أن جهود الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل “ما زالت جارية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، بينما تستمر الوساطة والجهود القطرية من أجل ضمان دخول مساعدات وأدوية إلى داخل قطاع غزة.

وساعدت قطر في نوفمبر/تشرين الثاني على التوصل إلى هدنة استمرت 7 أيام تم خلالها إطلاق سراح 110 من الإسرائيليين والأجانب الذين كانوا محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن 240 فلسطينيا كانوا معتقلين لدى إسرائيل.

وتقدر إسرائيل أنه لا يزال هناك حوالي 136 محتجزا في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأربعاء 25700 شهيد و63740 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.