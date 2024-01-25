شاهد: اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال مركزا للأونروا في خان يونس

ارتفع عدد ضحايا القصف المدفعي الإسرائيلي على أحد مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، الأربعاء، إلى 14 شهيدًا بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وأظهرت لقطات مصوّرة اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف في أعقاب القصف فيما يحاول النازحون الفرار من المكان المحترق.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الأونروا إن قصفًا مدفعيًا استهدف مركزًا تدريبيًا تابعًا لها غرب مدينة خان يونس، أسفر عن استشهاد 9 نازحين على الأقل وإصابة 75 آخرين، حيث أصابت قذيفتان من الدبابات المبنى الذي يؤوي 800 شخص.

وأشار توماس وايت -مدير الأونروا- عبر حسابه على منصة “إكس” إلى تعذر وصول فريق من الوكالة ومنظمة الصحة العالمية إلى المركز -المغلق منذ يومين- بسبب “انسداده بالأكوام الترابية”، وسبق أن قالت وزارة الصحة بغزة في بيان إن الجيش “عزل المستشفيات في مدينة خان يونس”.

إدانات وتحذيرات

وأدان فيليب لازاريني -المفوض العام للأونروا- القصف مرجّحًا ارتفاع حصيلة القتلى، وقال في منشور على منصة إكس “مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب”، مؤكدًا أن المجمّع كان محدّدًا بوضوح أنه منشأة تابعة للأمم المتحدة وتمّت مشاركة إحداثياته مع السلطات الإسرائيلية.

وقال لازاريني، الثلاثاء، إن المأوى نفسه تعرض للقصف خلال العملية العسكرية، وأشار إلى قتل ستة نازحين على الأقل.

Another horrific day in #Gaza. The number of those killed is likely higher.#KhanYounis vocational training centre is one of the largest @UNRWA facilities sheltering nearly 30,000 displaced people. The compound is a clearly marked @UN facility & its coordinates were shared with… https://t.co/XZwK09ondV — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 24, 2024

وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قلقة إزاء الهجوم الإسرائيلي، مكررا دعوة واشنطن لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي يحتاج إليها المدنيون، وفق تعبيره.

وأدان الأردن بـ”أشد العبارات” الاستهداف معتبرًا أن هذا الفعل “يتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية”، ودعت الخارجية الأردنية في بيان “إلى وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية وللمأساة التي تنتجها الحرب على القطاع”.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد منشآت الإيواء التابعة لوكالة #الأمم_المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين #الأنروا في #خان_يونس والتي يلتجئ إليها النازحون من الأهالي في قطاع #غزة هرباً من الاستهداف المتعمد والمتواصل… pic.twitter.com/LTJLOp5ZK4 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 24, 2024

ويعجز الفلسطينيون بمدينة خان يونس خاصة في المنطقة الغربية عن الفرار من الهجمات الإسرائيلية العنيفة بسبب قطع الطرق ومنع الحركة، فيما بات النازحون بمدينة رفح ينصبون خيامهم المصنوعة من النايلون والأقمشة في الشوارع وعلى ساحل البحر بسبب اكتظاظ المدينة “المهول”.

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية على خان يونس وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط توغّله جنوبي المدينة وغربيها، والثلاثاء، ادعى جيش الاحتلال “استكمال تطويق” المدينة.