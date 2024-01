شاهد: اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال مركزا للأونروا في خان يونس

ارتفع عدد ضحايا القصف المدفعي الإسرائيلي على أحد مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، الأربعاء، إلى 14 شهيدًا بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وأظهرت لقطات مصوّرة اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف في أعقاب القصف فيما يحاول النازحون الفرار من المكان المحترق.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الأونروا إن قصفًا مدفعيًا استهدف مركزًا تدريبيًا تابعًا لها غرب مدينة خان يونس، أسفر عن استشهاد 9 نازحين على الأقل وإصابة 75 آخرين، حيث أصابت قذيفتان من الدبابات المبنى الذي يؤوي 800 شخص.

وأشار توماس وايت -مدير الأونروا- عبر حسابه على منصة “إكس” إلى تعذر وصول فريق من الوكالة ومنظمة الصحة العالمية إلى المركز -المغلق منذ يومين- بسبب “انسداده بالأكوام الترابية”، وسبق أن قالت وزارة الصحة بغزة في بيان إن الجيش “عزل المستشفيات في مدينة خان يونس”.

وأدان فيليب لازاريني -المفوض العام للأونروا- القصف مرجّحًا ارتفاع حصيلة القتلى، وقال في منشور على منصة إكس “مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب”، مؤكدًا أن المجمّع كان محدّدًا بوضوح أنه منشأة تابعة للأمم المتحدة وتمّت مشاركة إحداثياته مع السلطات الإسرائيلية.

وقال لازاريني، الثلاثاء، إن المأوى نفسه تعرض للقصف خلال العملية العسكرية، وأشار إلى قتل ستة نازحين على الأقل.

Another horrific day in #Gaza. The number of those killed is likely higher.#KhanYounis vocational training centre is one of the largest @UNRWA facilities sheltering nearly 30,000 displaced people.

The compound is a clearly marked @UN facility & its coordinates were shared with… https://t.co/XZwK09ondV

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 24, 2024