شاهد: سرايا القدس والقسام تدمران دبابات للاحتلال في خان يونس جنوبي غزة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لاستهدافها دبابات وآليات للاحتلال في محاور التقدم غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات عمليتي استهداف بينها عملية قالت إن مقاتليها نفذوها مع مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتظهر اللقطات استهداف دبابة للاحتلال بقذيفة ياسين 105.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الخميس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، مع جنود قوات الاحتلال وآلياتها في غرب خان يونس وجنوبها.

وتشنّ إسرائيل حربا عنيفة على القطاع المحاصر منذ 111 يوما على التوالي، أسفرت عن سقوط 25700 شهيد و63740 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء.