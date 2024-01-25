شاهد: معارك ضارية بين الاحتلال والمقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، فجر اليوم الخميس، المنطقة الجنوبية لمستشفى خان يونس جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات ارتفاع أعمدة الدخان والنار من المنطقة، في حين سُمعت أصوات أسلحة آلية خفيفة ومتوسطة.

وتقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشراسة منطقة خان يونس، ونشرت قوات برية في بعض مناطقها، وقد أعلنت أول أمس الثلاثاء، أنها تمكنت من تطويق المدينة التي تقول إنها تحوي مقرات مهمة للمقاومة الفلسطينية.

وقالت المقاومة أمس الأربعاء، إنها قتلت 21 جنديا باستهداف مباشر لهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأقرت إسرائيل بأن أمس الأربعاء كان أصعب أيام الحرب بالنسبة لها بعد مقتل 21 جنديا في مخيم المغازي و3 جنود آخرين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا شرسة على القطاع المحاصر منذ 111 يوما، أسفرت عن تدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع وسقوط 25700 شهيد وأكثر من و63740 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب إحصائيات للسلطات الصحية في القطاع وبيانات للأمم المتحدة.