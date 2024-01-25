قوات الحوثيين تعلن تفاصيل استهداف سفينة حربية أمريكية في خليج عدن (فيديو)

قالت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن إنها أصابت سفينة حربية أمريكية بشكل مباشر خلال قيامها مع سفن أخرى بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين استهدفتهما الجماعة.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، مساء الأربعاء، إنه تمَّ الاشتباكُ “مع عددٍ من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب أثناء قيام تلك السّفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين”.

وأضاف البيان أنه نتج عن الاشتباك “إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة”، و”إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة”، و”وصول عدد من صواريخنا البالستية إلى أهدافها رغمَ محاولة السفن الحربية اعتراضها”.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكات استمرت “لأكثر من ساعتين”، استخدمت خلالها القوات التابعة لجماعة الحوثي “عددا من الصواريخ الباليستية”.

وأكد البيان استمرار جماعة “أنصار الله” الحوثي في “منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربيّ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة”.

وأكد أن القوات التابعة للجماعة ستتخذ “كافة الإجراءاتِ العسكرية اللازمة ضمن حقّ الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، وذلك في استهداف كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي”.