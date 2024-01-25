كتائب القسام تبث صورا سجلتها كاميرات جنود إسرائيليين في غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا سجلتها كاميرات جنود إسرائيليين خلال تفخيخهم منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قبل أن تستهدف الكتائب المنزلين والجنود معًا.

وقالت القسام إنها حصلت على الصور من كاميرات الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم.

وأظهرت الصور 10 جنود ينزلون من دبابة ميركافا ويتوجهون إلى منزل مدمر ويزرعون متفجرات في أماكن عدة منه وإلى جوار أسطوانة غاز داخله لزيادة حجم التفجير.

وأعلنت القسام، أمس الأربعاء، أنها فجرت منزلا مفخخا بالعبوات الناسفة بعد أن تحصنت به قوة إسرائيلية، وأوقعتها بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسناد وصلت إلى المكان، وأجهزت على أكثر من 10 جنود.