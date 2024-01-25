سياسة

كتائب القسام تبث صورا سجلتها كاميرات جنود إسرائيليين في غزة (فيديو)

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25/1/2024

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا سجلتها كاميرات جنود إسرائيليين خلال تفخيخهم منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قبل استهداف المنزلين والجنود من جانب المقاومة.

وقالت القسام إنها حصلت على الصور من كاميرات الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم.

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وأظهرت الصور 10 جنود ينزلون من دبابة ميركافا ويتوجهون إلى منزل مدمر وأخذوا يزرعون المتفجرات في أماكن عدة بداخله وإلى جوار أسطوانة غاز بداخله لزيادة حجم التفجير.

وأعلنت القسام، أمس الأربعاء، أنها فجرت منزلا مفخخا بالعبوات الناسفة بعد أن تحصنت به قوة إسرائيلية، وأوقعتها بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسناد حضرت للمكان وأجهزت على أكثر من 10 جنود.

المصدر : الجزيرة مباشر