كتائب المجاهدين تدك مواقع الاحتلال في البريج جنوبي غزة (فيديو)

نشرت “كتائب المجاهدين” في قطاع غزة، تسجيلا مصورا، الخميس، لما قالت إنه قصف لتجمعات وحشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج جنوبي القطاع.

وأظهرت اللقطات عمليات إعداد لإطلاق صواريخ قصيرة المدى وقذائف، وفي الخلفية يُسمَع صوت أحد المقاومين وهو يعلن تفاصيل العملية التي قال إنها نُفّذت يوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأعلنت “كتائب المجاهدين” في وقت سابق استهداف قوات الاحتلال في خطوط الإمداد الأمامية في خان يونس جنوبي القطاع، وقبلها بيوم أعلنت استهداف قوات الاحتلال في شرق جباليا وإطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وتشنّ إسرائيل حربا عنيفة على القطاع المحاصر منذ 111 يوما، أسفرت عن سقوط 25700 شهيد و63740 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء.