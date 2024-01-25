ليومين متتالين.. محتجون مؤيدون لفلسطين يقاطعون خطاب بايدن (فيديو)

أقدم محتجون مؤيدون لفلسطين أمس الأربعاء، على مقاطعة خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن، في تجمع انتخابي بالعاصمة واشنطن.

وتلك المرة الثانية خلال يومين التي يتعرض فيها بايدن لنفس الموقف، عقب مقاطعة كلمته عدة مرات قبلها بيوم في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا.

ودعا المحتجون في هتافاتهم إلى تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 4 أشهر مدعومة أمريكيا، وخلّفت حتى أمس الأربعاء 25700 شهيد و63740 مصابا 70% منهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

"أوقفوا إطلاق النار الآن".. محتجون على الحـ.ـرب في #غزة يقاطعون كلمة الرئيس الأمريكي أمام مؤتمر لنقابة عمال السيارات#الجزيرة_مباشر #بايدن pic.twitter.com/8TtftO66dW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 24, 2024

كما تجمع متظاهرون آخرون أمام الفندق الذي أقيم فيه التجمع الانتخابي، حاملين أعلام فلسطين ولافتات مطالبة بإعلان وقف إطلاق نار عاجل في غزة.

والثلاثاء، قاطع ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية، خطابا للرئيس الأمريكي مرات عدة، بتجمع انتخابي في فرجينيا، مرددين هتاف أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها فقط المجتمعات المريضة هي من ترتكب الإبادة الجماعية، وضرائبكم تقتل الأطفال في غزة وأوقفوا إطلاق النار الآن والسفاح جو، يداك ملطختان بالدماء.

وترك المحتجون دمى وأثواب أطفال مبللة بسائل أحمر، وسوائل ملونة بالدم في زجاجات بلاستيكية مقابل مبنى الصالة.