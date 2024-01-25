مدفعية كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تقصف قوات الاحتلال في مخيم جباليا بقطاع غزة (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لما قالت إنه استهداف لقوات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن وحدة المدفعية التابعة لها دكّت تمركزا لآليات الاحتلال وجنوده في المناطق الشرقية لمخيم جباليا في قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأعلنت سرايا القدس، في وقت سابق اليوم، استهداف دبابات وآليات للاحتلال في محاور التقدم غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أعلنت “كتائب المجاهدين” في غزة قصف قوات الاحتلال في خان يونس بقذائف هاون.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق، اليوم الخميس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، مع جنود وآليات قوات الاحتلال في غرب خان يونس وجنوبها.

وتشنّ إسرائيل حربا عنيفة على القطاع المحاصر منذ 111 يوما، أسفرت عن سقوط 25700 شهيد و63740 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء.