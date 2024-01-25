مشاهد مروعة لتكدس جثث شهداء بمستشفى ناصر وسط أوضاع بالغة الخطورة (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها الجزيرة تكدس جثث عشرات الشهداء صباح اليوم الخميس داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي ومحاصرة المستشفى ومحيطه بالآليات الإسرائيلية.

وقال عامل صحي متطوع في مستشفى ناصر إن أكثر من 60 شهيدا وصلوا إلى المستشفى منذ أمس بينهم عدد من مجهولين الهوية وآخرين تعرضوا لحرق شبه كامل بفعل القصف الإسرائيلي.

ويعمل النازحون داخل المستشفى على نقل بعض الجثامين ودفنها في داخل المستشفى حيث حفر الأهالي مقبرة جماعية نتيجة عدم تمكنهم من الوصول للمقابر.

وتوثق المشاهد عمليات الدفن في ساحة المستشفى ويتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية على المستشفى ومحيطها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الاثنين سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأربعاء 25700 شهيد و63740 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.