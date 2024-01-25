ممرضة في غزة تواصل علاج المصابين بعد دفن طفلتها بجوار مقر عملها (فيديو)

“أضغط على نفسي حتى أنسى وجعي”.. بهذه الكلمات المؤثرة تحدثت ممرضة إلى قناة الجزيرة مباشر بعد أن دفنت طفلتها الشهيدة، وواصلت عملها في مركز لإيواء النازحين في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت الممرضة، التي التقتها الجزيرة مباشر خلال جولة في النقطة الطبية بمدرسة أبو حسين للبنات، إن ابنتها استشهدت جراء قصف إسرائيلي أمامها، وأصيبت بشظية في رقبتها ولم تتمكن من إنقاذها بسبب نقص الأكسجين.

وتم دفن الطفلة الشهيدة في فناء المدرسة، خارج النقطة الطبية التي تعمل فيها الأم، التي واصلت عملها.

وقالت الممرضة إنها أصيبت هي ووالدتها في قصف قوات الاحتلال.

ورصدت الجزيرة مباشر خلال الجولة الوضع في النقطة الطبية في مدرسة أبو حسين للبنات التي تعاني من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية.