نتنياهو يستبق قرار محكمة العدل الدولية بمشاورات

استبق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارا مرتقبا غدا الجمعة، لمحكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا بجلسة مشاورات يعقدها مع وزراء ومستشارين، اليوم الخميس، لبحث سيناريوهات القرار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: يعقد نتنياهو عصر اليوم الخميس، جلسة تحضيرية في وزارة الدفاع (بتل أبيب) ستتناول السيناريوهات المحتملة تمهيدا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي بما فيها إمكانية أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب.

وأضافت: سيحضر الجلسة وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا.

وقالت محكمة العدل الدولية في تصريح مكتوب أمس الأربعاء: ستصدر محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأضافت: ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوغو، رئيس المحكمة، بقراءة أمر المحكمة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة وفق بيان المحكمة.

وقالت المحكمة: طلبت جنوب إفريقيا أيضًا من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة والخطيرة، وإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية.

وعقدت جلسات استماع عامة بشأن طلب جنوب إفريقيا يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير/كانون الثاني الجاري.