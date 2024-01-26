أردوغان يوقع القرار المتعلق ببروتوكول انضمام السويد للناتو

ذكرت رئاسة دائرة الاتصال التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان وقع القرار الرئاسي بشأن بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، وهي الخطوة الأخيرة في إطار تصديق أنقرة على مسعى ستوكهولم للانضمام إلى الحلف.

وأنهى نشر الجريدة الرسمية لقانون مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد، الثلاثاء الماضي، عشرين شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن.

وبذلك تظل المجر عضو الحلف الوحيد الذي لم يصدق بعد على طلب السويد.