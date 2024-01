أونروا تفصل موظفين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في “طوفان الأقصى” وواشنطن تعلّق تمويلا للوكالة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنهاء عقود موظفين “عدة” لديها تتهمهم إسرائيل بالضلوع في الهجوم الذي شنته كتائب القسام ضدها، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، (طوفان الأقصى).

وقال المفوض العام لـ(أونروا) فيليب لازاريني في بيان الجمعة: “قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها” في الهجوم، لكنه لم يكشف عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضالعون في الهجمات ولا طبيعة ضلوعهم المزعوم.

وأضاف “من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير”.

وتابع لازاريني: “كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية”.

وكرر مفوض (الأونروا): “التنديد بأشد العبارات” بهجوم السابع من أكتوبر، والدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وذكّر بأن “أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب”، وأن “كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضًا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم”.

من جهته، اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي “الأونروا” بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في غزة.

وكتب ليفي على منصة “إكس”: “في أي يوم آخر، كان من الممكن أن يكون هذا عنوانًا رئيسًا: إسرائيل تقدم أدلة على ضلوع موظفي الأمم المتحدة مع حماس”.

The ICJ quoted @UNRWA as a source of information, the same UNRWA that just terminated staff who were involved in the October 7 Massacre. UNRWA is how Hamas launders information for global consumption. This must be a wake-up call.

— Eylon Levy (@EylonALevy) January 26, 2024