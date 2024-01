الأوغندية جوليا سيبوتيندي.. تعرف إلى القاضية الوحيدة التي صوتت لصالح إسرائيل في محكمة العدل الدولية (فيديو)

حظيت القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، الجمعة، بفرض التدابير العاجلة والمؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، بأغلبية موافقة هيئة القضاة فيها، باستثناء اثنين صوّتا بالرفض.

الأول هو القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، وكان ضمن قائمة قضاة العدل الدولية كممثل مؤقت عن الدولة المدعى عليها.

أما اللافت فكان موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي عارضت القرارات الـ6 كافة التي فرضتها المحكمة لحماية الفلسطينيين، بما في ذلك إجراءان وافق عليهما باراك يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع.

وتعرّضت جوليا إلى انتقادات شديدة بدأت من بلادها، إذ قال سفير أوغندا الدائم بالأمم المتحدة إن موقف القاضية التي صوّتت ضد قرارات محكمة العدل لا تمثل مواقف بلاده الداعمة لفلسطين.

Justice Sebutinde ruling at the International Court of Justice does not represent the Government of Uganda’s position on the situation in Palestine. She has previously voted against Uganda’s case on DRC. Uganda’s support for the plight of the Palestinian people has been expressed…

— Adonia Ayebare (@adoniaayebare) January 26, 2024