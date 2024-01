الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخ بالستي أطلق من اليمن باتجاه إحدى سفنه

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إسقاط صاروخ بالستي مضاد للسفن أُطلق “من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن” باتجاه سفينة عسكرية أمريكية في خليج عدن، حسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقالت “سنتكوم” عبر منصة “إكس” إن الصاروخ كان متجهًا نحو موقع توجد فيه مدمرة من طراز “آرلي-بيرك”، وتم تدميره من دون أن يتسبب في “أي إصابات أو أضرار”، وذلك بعد أسابيع من التوترات في البحر قبالة سواحل اليمن.

Houthis fire anti-ship ballistic missile toward USS Carney (DDG 64)

On Jan. 26, at approximately 1:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward Arleigh-Burke class destroyer USS Carney… pic.twitter.com/GcVqk48CeR

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2024