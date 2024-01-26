الحوثيون: مقتل 8 صيادين يمنيين “بنيران متعمدة” من قوات دولية في البحر الأحمر

لم تذكر الجماعة في البيان تاريخ مقتل الصيادين

أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، مقتل 8 صيادين يمنيين “بنيران متعمدة” من قوات دولية في البحر الأحمر أثناء مزاولتهم مهنتهم في المياه الإقليمية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الثروة السمكية بحكومة الحوثيين “ندين الجريمة العدوانية التي ارتكبتها قوات دولية في البحر الأحمر(لم يذكر جنسيتها)، أدت إلى استشهاد 8 صيادين من أبناء مديرية الخوخة (تتبع محافظة الحديدة/غرب) إثر تعرضهم لإطلاق نار متعمد أثناء مزاولتهم لمهنة الصيد في المياه الإقليمية”.

وأضاف أن “جثث الصيادين الثمانية (جرى نشر أسمائهم) تم العثور عليها في جزر ذو الحراب (غرب) بعد مرور حوالي شهر من اختفائهم في ظروف غامضة”.

الحديدة.. مقتل 8 صيادين برصاص مجهول في البحر الأحمر

تهامة 2425 يناير، 2024 قتل 8 صيادين من أبناء مديرية الخوخة برصاص مجهول المصدر في البحر الأحمر غرب اليمن. pic.twitter.com/enseSp4n7A — احمد الشرعبي (@mdlsrby64789633) January 25, 2024

واستنكر البيان “استمرار الممارسات العدائية من قبل المرتزقة والتحالف الأمريكي لحماية السفن الإسرائيلية واستخدام القوة والتهديد ضد الصيادين”.

ولم تذكر الجماعة في البيان تاريخ مقتل الصيادين وهل كان ذلك في يوم واحد أو على مدى أيام. فيما لم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية أو التحالف الأمريكي بهذا الخصوص حتى الساعة 17:35 بتوقيت غرينتش.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما يُقابل برد من الجماعة من حين لآخر.